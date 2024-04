Infektion durch Kühe: Wie gefährlich ist die Vogelgrippe?

Bislang ist allerdings unklar, inwieweit das Virus bisher in Rindern und Kühen verbreitet ist. Dazu müsse man erst einmal testen, vor allem in den USA , von wo die Fälle bisher gemeldet wurden. Rinder in Europa müsse man ohne Anfangsverdacht nicht unbedingt testen, glaubt Weber, eine Forderung, die beispielsweise die Virologin Isabella Eckerle auf X (früher Twitter) anbringt.