Franziskus wünscht sich Beisetzung in Rom

Franziskus wird im Dezember 88 Jahre alt. In der Vergangenheit hatte der gebürtige Argentinier bereits mit dem Zeremonienmeister vereinbart, das päpstliche Begräbnisritual zu überarbeiten und zu vereinfachen.

Vergangenes Jahr sagte er, er wolle in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom bestattet werden - und nicht, wie eigentlich üblich, in den vatikanischen Grotten unter dem Petersdom. Er erklärte damals, "wie jeder Christ" behandelt werden zu wollen.