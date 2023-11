Papst Franziskus offenbar ernsthaft krank

Er zeigte sich für das Gebet nicht wie üblich am Fenster des Apostolischen Palastes, sondern in einer Live-Übertragung aus seinem Wohnsitz. Außerdem ließ er das Gebet von einem Priester vorlesen. Der 86-jährige Argentinier wirkte erschöpft und hustete während des Gebets gelegentlich.

Bereits im Sommer musste sich Papst Franziskus am Bauch operieren lassen - zwei Jahre nach einer Darm-OP. "Die Ärzte haben Probleme festgestellt, die unaufschiebbar sind", so ZDF-Korrespondent Andreas Postel. 07.06.2023 | 1:30 min

Trotzdem Reise nach Dubai bestätigt

Der Papst saß neben dem Priester in der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta, in dem Franziskus auch wohnt. An seiner rechten Hand trug er ein Pflaster und etwas, das wie eine Kanüle aussah. Den Segen am Ende des Gebets spendete er allerdings selbst. Auch seine Reise am nächsten Wochenende nach Dubai für die Klimakonferenz (COP28) bestätigte er laut vorgelesenem Text.