Gharabaghi: Die Vision ist, dass wir vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft in der Lage sind, dass die Geräte selbst in der Lage sind, wann, wie viel und auf welche Art sie stimulieren müssen. Das können diese Geräte lernen, indem sie einerseits Hirnsignale messen, also wissen, welche krankhaften Aktivitäten sie behandeln müssen. Und andererseits auch Informationen haben, in welcher Tagesphase sich ein Patient befindet: ob er oder sie sich gerade etwas mehr bewegen oder zur Ruhe kommen will. Und dass die Stimulation sich zum Beispiel auch nachts während des Schlafs anpassen kann, sodass die Lebensqualität über den ganzen Tag hinweg optimal ist.