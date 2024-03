Verleumdungsvorwürfe: Neuer Prozess gegen Polanski startet

Als widerliche Lüge hatte der gefeierte und umstrittene Regisseur Roman Polanski die Missbrauchsvorwürfe der Schauspielerin Charlotte Lewis in einem Interview bezeichnet. Wegen seiner harschen Worte steht er ab diesem Dienstag wegen mutmaßlicher Verleumdung in Paris vor Gericht. Neben dem 90-jährigen Filmemacher muss sich auch die Herausgeberin der Illustrierten "Paris Match" verantworten, in der das Interview Ende 2019 erschien. Polanski selbst wird zum Prozessauftakt nicht im Gerichtssaal erwartet, wohl aber Schauspielerin Lewis.