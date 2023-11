Roman Polanski: Umstrittener Regisseur wird 90

Schaut auf ein bewegtes und nicht unumstrittenes Leben zurück: Roman Polanski wird 90. (Archivbild) Quelle: Reuters

Er wird als Starregisseur gefeiert und als mutmaßlicher Vergewaltiger verpönt, er überlebte als Kind das Krakauer Ghetto und verlor seine hochschwangere Ehefrau bei einem Massaker: Roman Polanski blickt an seinem 90. Geburtstag auf eine bewegte Lebensgeschichte zurück - und das ist noch untertrieben.

Polanskis Filme wie "Rosemaries Baby" und "Der Pianist" wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Doch sein Leben blieb überschattet von dem nie abgeschlossenen Rechtsstreit in den USA über die mutmaßliche Vergewaltigung einer 13-Jährigen im Jahr 1977.

Polanski: "Zu illegalem Sex mit Minderjähriger schuldig bekannt"

"Ich habe einen Fehler begangen, und meine Familie zahlt fast ein halbes Jahrhundert später dafür den Preis", sagte Polanski 2019 der Zeitschrift "Paris Match". "Ich habe mich zu illegalem Sex mit einer Minderjährigen schuldig bekannt", sagte er.

Es ist zutiefst bedauerlich, das habe ich immer wieder gesagt und auch Samantha geschrieben. Roman Polanski, Regisseur

Den Vorwurf einer Vergewaltigung wies Polanski aber zurück. Er verbrachte damals mehrere Wochen in einer Haftanstalt unter psychiatrischer Beobachtung. Im Gegenzug für sein Geständnis wollte der damalige Richter von einer längeren Haftstrafe absehen. Unmittelbar vor der Strafmaßverkündung gab es aber Zweifel an dieser Zusage, Polanski floh 1978 nach Frankreich und betrat die USA seitdem nie wieder.

Seit dem Aufkommen der #MeToo-Bewegung im Jahr 2017 haben mehrere Frauen den Filmemacher des sexuellen Missbrauchs vor allem in den 1970er Jahren beschuldigt. Vorwürfe, die er bestreitet. Im Zuge von #MeToo wurde Polanski 2018 auch aus der Oscar-Akademie geworfen.

Polanskis Mutter schwanger im Vernichtungslager Auschwitz ermordet

Geboren wurde Rajmund Thierry Liebling 1933 als Sohn einer polnisch-jüdischen Familie in Paris. Noch vor Kriegsbeginn zogen seine Eltern mit ihm nach Polen zurück, wo sie während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis im Krakauer Ghetto eingesperrt waren.

Polanskis Mutter wurde schwanger in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort ermordet. Sein Vater überlebte das KZ Mauthausen. Polanski selbst entkam und wurde von einer katholischen Familie versteckt, deren Nachkommen er 2020 ausfindig machte. Die schlimmen Erlebnisse dieser Zeit verarbeitete er später in seinem Film "Der Pianist". Es sei sein persönlichster Film, sagt er.

Manson Family ermordete hochschwangere Frau Sharon Tate

Ende der 60er Jahre kehrte das Grauen in Polanskis Privatleben zurück. Anhänger des satanistischen Sekten-Gurus Charles Manson ermordeten am 9. August 1969 in Polanskis kalifornischer Villa seine hochschwangere Frau, Schauspielerin Sharon Tate, und vier weitere Menschen.

Der Filmemacher entging den Mördern, weil er sich zum Zeitpunkt des grausamen Verbrechens nicht in der Villa aufhielt.

Polanski seit 1989 mit französischer Schauspielerin verheiratet

Der Rechtsstreit um die mutmaßliche Vergewaltigung im Jahr 1977 holte ihn 2009 wieder ein: Auf Grundlage eines US-Haftbefehls wurde Polanski in Zürich festgenommen. Doch die Schweizer Justiz lehnte den Auslieferungsantrag ab. Auch in Polen lehnte das oberste Gericht Ende 2016 eine Auslieferung endgültig ab.