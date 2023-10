Der "Rheinpfalz" zufolge war am 18. August eine Frau mit Bisswunden an der Hand im Westpfalz-Klinikum behandelt worden. Etwa drei Wochen zuvor hatte ein Mann in der Kniekehle eine schwere Bisswunde erlitten. "Um die hatten sich ebenfalls Ärzte im Klinikum gekümmert. Die Fälle sind dokumentiert, ebenso ein dritter", hieß es. Zumindest einer der Verletzten will in dem Angreifer einen Hecht erkannt haben. Richter hörte erstmals Anfang Juli von einem Arzt, dass jemand mit 15 Hechtbissen behandelt worden sei.