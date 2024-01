X-Men, Designated Survivor etc.: Schauspieler Canto ist tot

Der gebürtige Mexikaner, der im US-Bundesstaat Texas aufwuchs, war in Deutschland vor allem durch seine Rollen in dem Film "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" sowie den Serien "The Following", "Narcos" und "Designated Survivor" bekannt.

Schauspieler Sutherland würdigt Canto

Der Schauspieler Kiefer Sutherland, der an Cantos Seite "Designated Survivor" drehte, würdigte seinen Kollegen auf der Plattform Instagram: "Es scheint, dass ich in letzter Zeit zu viele Beiträge wie diesen verfassen musste, aber ich bin untröstlich über den Verlust von Adan Canto. Er war ein so wundervoller Geist", schrieb Sutherland in einer Bildunterschrift zu einem Foto, das die beiden am Set zeigt.