Handeln wie ein "Bares für Rares"-Profi: Kann ich das auch?

In der aktuellen ZDF-Doku "Backstage bei Bares für Rares“ erzählt der Antik-Händler Fabian Kahl, wie es hinter den Kulissen der Sendung abläuft. Er gibt gemeinsam mit Horst Lichter und weiteren Trödelstars überraschende Einblicke in die Dreharbeiten am Set.

... ist seit 2003 Händler bei Bares für Rares. Er ist seit der ersten Sendung dabei. Seine Haupttätigkeit ist aber immer noch außerhalb der Fernsehstudios. Er besitzt gemeinsam mit seinem Bruder einen Antikladen in Thüringen, genauer gesagt auf Schloß Brandenstein. Neben seinem Beruf als Händler geht Kahl auch auch regelmäßig neue Wege: Er ist Tierfotograf und hat in Südafrika eine Ausbildung zum Safarie-Guide gemacht.

Vor allem bei Erbschaften kann man sich viel Mühe ersparen: Wenn die Eltern oder Großeltern was gesammelt haben, sollte man sich dafür interessieren und mal nachfragen: Was habt Ihr denn da? Was ist denn das wertvollste Stück? Worauf müssen wir achten, wenn Ihr uns das mal vererbt?

Manche Erben interessieren sich überhaupt nicht dafür, was die Eltern oder Großeltern sammeln. So werden oft teure Kunstwerke in den Müll-Container geschmissen.

Kahl : Man sollte niemals unvorbereitet in ein Verkaufsgespräch gehen und immer eine grobe Vorstellung haben von dem, was man da verkauft.

Kahl: Oh ja, das ist möglich - auch wenn ich an 'Bares für Rares' denke. Da kommt es immer wieder vor, dass Leute sagen: 'Ja, das haben wir am Flohmarkt so mitgenommen.' Die Leute wollen dann hundert Euro für das Objekt haben. Die Expertise sagt aber 5.000 bis 8.000 Euro. Der Verkäufer auf dem Flohmarkt wusste es nicht, die Käufer fanden es einfach schön.