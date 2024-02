Erfolgreiche Band aus DDR-Zeit: City-Bandgründer Puppel tot

City-Bandgründer Puppel im Jahr 2021 während des Candlelight Open Air Rockkonzertes live in Coswig.

Fritz Puppel, einer der Gründer der Band City, ist tot. Er sei bereits am 10. Februar unerwartet im Alter von 79 Jahren gestorben, sagte City-Sänger Toni Krahl am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Puppel hatte City 1972 zusammen mit Klaus Selmke (1950-2020) in der DDR gegründet und war bis zur Band-Auflösung 50 Jahre später Mitglied der Gruppe.

City zählte zu bekanntesten Bands der DDR

City - bekannt etwa für Hits wie "Wand an Wand", "Mir wird kalt dabei" oder "Am Fenster" - zählte zu den erfolgreichsten Bands der DDR und war auch bereits zur damaligen Zeit im nicht-sozialistischen Ausland bekannt. In den Hitparaden waren die Musiker regelmäßig vertreten. Nach dem Mauerfall kehrte der Erfolg nach einer Pause wieder zurück.