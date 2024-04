Mit Promis und Protest: Schröder feiert 80. im Borchardt

„Von ganz unten“

Gerhard Schröder wird am 7. April 1944 im Dorf Mossenberg in Nordrhein-Westfalen geboren. Sein Vater stirbt im Krieg. Mit Mutter, Großmutter und Halbgeschwistern wächst er in einfachsten Verhältnissen auf.

Quelle: Privatarchiv G. Schröder/Prof. G. Schöllgen