Horst Naumann ist tot - bekannt als "Traumschiff"-Arzt

Der aus Dresden stammende Naumann stand in den 50er Jahren zunächst in DEFA-Filmen wie "Das geheimnisvolle Wrack" vor der Kamera, bevor er 1958 in den Westen übersiedelte. Dort fiel er 1964 in der ZDF-Abenteuerserie "Wolken über Kaprun" einem Millionenpublikum auf.