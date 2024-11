… wurde am 18.11.1944 in Potsdam geboren. Joop studierte Werbepsychologie und Kunsterziehung, beides beendete er nicht. Ab 1968 machte er Mode, damals zusammen mit Ehefrau Karin. In Hamburg gelang ihm 1978 der Durchbruch als Modeschöpfer.



Er machte seinen eigenen Namen zum Markenzeichen, feierte Erfolge in Paris, Mailand und New York. Fast zwei Jahrzehnte lebte er in den USA. 2001 brach er mit seinen Geschäftspartnern, verkaufte seine Firma, auch der Markenname JOOP! gehört ihm nicht mehr. Aber das bedeutete nicht das Aus für den einfallsreichen und tatkräftigen Stardesigner.