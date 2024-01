Copyright abgelaufen: Neuer Horrorfilm mit Micky Maus

"Mickey's Mouse Trap" (auf Deutsch: Mickys Mausefalle) zeigt einen als Micky Maus verkleideten Mörder, der eine Gruppe von Freunden in einem Vergnügungspark verfolgt, während in einer Horrorkomödie ohne Titel eine sadistische Maus ahnungslose Passagiere einer Fähre quält.

Zeichentrickfilm "Steamboat Willie" darf kopiert werden

Disney will weiter Rechte an Micky Maus schützen

"Wir wollten mit all dem nur Spaß haben", sagte indes "Mickey's Mouse Trap"-Regisseur Jamie Bailey in einem auf Youtube veröffentlichten Trailer.

Filmstart der Low-Budget-Horror-Komödie wird voraussichtlich im März sein. Unterdessen arbeitet der Filmemacher Steven LaMorte - bekannt für den Horrorfilm "The Mean One" von 2022 - an seiner eigenen "verdrehten" Version von Micky.