Russischer Ballettstar Schkljarow nach Balkonsturz gestorben

Der einst auch am Staatsballett in München gefeierte Solist Wladimir Schkljarow ist in St. Petersburg nach einem Sturz vom Balkon gestorben. Der Publikumsliebling sei auf "tragische Weise" ums Leben gekommen, teilte das weltberühmte Mariinski-Theater in St. Petersburg mit.

Schkljarow habe sein grenzenloses Talent 20 Jahre lang dem Mariinski-Ballett geschenkt. Er war von 2016 bis 2017 auch am Bayerischen Staatsballett engagiert und gastierte danach noch in München. Er habe "viele Hauptrollen mit außergewöhnlicher Kunstfertigkeit und großer Hingabe verkörpert", schrieb das Staatsballett bei Instagram.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Kollegen von Schkljarow gehen von Unglücksfall aus

Medien in Russland berichteten unter Berufung auf das Theater, dass der für seine romantischen Prinzenrollen bekannte Tänzer an diesem Montag habe operiert werden sollen. Er sei am Samstag vom Balkon seiner Wohnung in der fünften Etage gefallen, hieß es. Demnach gingen Kollegen von einem Unglücksfall aus. Der Tänzer soll unter Rückenproblemen gelitten und starke Schmerzmittel eingenommen haben.

An der Staatsoper in Hamburg hat Choreograph Demis Volpi sein neues Zuhause gefunden. Zuletzt leitete er das Ballett in Düsseldorf. Nun ist er Chef der Spitzen-Compagnie in der Stadt an der Elbe.

17.09.2024 | 2:30 min