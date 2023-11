Shakira gibt Steuerbetrug zu und entgeht Haftstrafe

Im Steuerstrafverfahren gegen Popsängerin Shakira in Spanien ist kurz vor Prozessbeginn eine außergerichtliche Einigung erzielt worden. Die Kolumbianerin räumte vor dem Landgericht in Barcelona entgegen ihrer bisherigen Haltung die Steuerhinterziehung von insgesamt 14,5 Millionen Euro in den Jahren 2012 bis 2014 ein.

Shakira geht Deal ein - für ihre Kinder, sagt sie

Sängerin beteuerte zuvor Unschuld

Sie hatte immer versichert, sie habe in den fraglichen Jahren ihren Wohnsitz auf den Bahamas gehabt. Und sie habe lediglich ihren damaligen Partner und Fußballstar Gerard Piqué wiederholt in Spanien besucht. Erst von 2015 an habe sie dann ständig in Barcelona gelebt.

Trennung von Gerard Piqué sorgte für Schlagzeilen

Neben der juristischen Auseinandersetzung stand in den vergangenen eineinhalb Jahren Shakiras Privatleben im Zentrum des Interesses. Im Juni 2022 teilte das Team der Sängerin mit, dass sie und Gerard Piqué sich nach zehn Jahren Beziehung trennen. 2013 und 2015 hatte das Paar Söhne bekommen, die Shakira im Rahmen der Trennung unbedingt schützen wollte, wie sie in einem Interview mit dem Magazin "Elle" erklärte.

In den folgenden Monaten veröffentlichte sie neue Songs, in denen sie scheinbar die Trennung aufarbeitete - und auch Piqués neue Beziehung mit einer jüngeren Frau. In späteren Interviews behauptete sie, ihr Ex habe sie hintergangen, als sie sich um ihren erkrankten Vater sorgte. Nun lebt Shakira mit den Söhnen in Miami.