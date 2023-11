"Wetten, dass..?": Thomas Gottschalk verabschiedet sich

Ab jetzt will er "Top, die Wette gilt" nur noch privat sagen: Thomas Gottschalk hat sich Samstagabend mit viel Humor, gut gelaunten Stars und starken Wetten in Offenburg von "Wetten, dass..?" verabschiedet. Die größte Überraschung lieferte der König des Überziehens am Schluss - seine 154. und damit letzte Sendung endete fast auf die Minute pünktlich.