Es ist vielleicht die Ski-Saison, die vieles verändern könnte in den Alpen. In keinem Gebirge der Welt ist die Dichte der Skigebiete so groß. Deshalb zeigt sich auch an wenigen Stellen so drastisch, wie der Klimawandel Berge, Schnee, Sport und Urlaub verändert. Reinhold Messner kämpft seit Jahrzehnten für einen respektvollen Tourismus in den Alpen.