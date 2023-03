... ist Psychologe, Psychotherapeut und Religionspsychologe. Utsch studierte evangelische Theologie und Psychologie, sowie Diplom-Psychologie in Bonn. Er arbeitete als Suchttherapeut und Psychotherapeut an einer psychosomatischen Klinik.



Seit 1997 arbeitet Utsch bei der evangelischen Zentralstelle für Weltansschauungsfragen in Berlin und ist seit 2013 Honorarprofessor an der pietistisch geprägten Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg.