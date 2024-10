Bildungsumfrage: Mehrheit für Finanzthemen im Unterricht

Eine große Mehrheit befürwortet einer Umfrage zufolge Finanzbildung in der Schule . 93 Prozent gaben in einer repräsentativen Forsa-Befragung für die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) an, ihnen sei es wichtig oder sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche in der Schule, Wissen und Kompetenzen über Finanzen erwerben, etwa zu Themen wie Inflation , eigenen Haushaltsfinanzen oder Verträgen und Versicherungen. Die Umfrageergebnisse lagen der Deutschen Presse-Agentur vor.

Mehrheit legt Wert auf werbefreie Materialien

FDP-Minister drängen auf Finanzbildung

An diesem Dienstag haben beide Ministerien in Berlin zu einem sogenannten Festival für Finanzbildung eingeladen, bei dem mit Partnern und Initiativen in Workshops, Vorträgen, an Ständen und in Diskussionsrunden das Thema näher beleuchtet wird. Auch der vzbv ist mit einem Stand vertreten.