"Das erste, was wir in diesen Gesprächen tun sollten, ist, den Titel der Produzentenvereinigung zu ändern und sie so zu nennen, wie sie sich verhält, nämlich die Bankiersvereinigung", so Penn. Viele Menschen in der Branche seien derzeit in einer schwierigen Lage, weil sie nicht arbeiten könnten. Es werde sich zeigen, welche Seite sich durchsetzen könne.