Am vergangenen Donnerstag reicht das in den tosenden Wellen nicht mehr aus: Sein Alarm kommt über Satellit und über ein Telefonat von Daldrups Lebensgefährtin Anke am Donnerstagmorgen bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Bremen an, wie Seenotretter Ralf Baur berichtete.