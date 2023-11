Frontbericht aus Ukraine: "White Angel" rettet aus Marinka

Der Dokumentarfilm "erzählt die Geschichte von Vasyl Pipa. Der Journalist Arndt Ginzel hat die Bilder der Helmkamera des Polizisten ausgewertet und hat Retter und Gerettete noch einmal in der Ostukraine aufgesucht. DerFilm wurde produziert von ZDF Frontal und GKD-Journalisten Leipzig. Weltpremiere hat er auf der DOK-Leipzig am 8. Oktober 2023. Danach kommt er in die deutschen Kinos. Im ZDF wird der Film zum Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine zu sehen sein, also im Februar 2024 sowohl in der Mediathek und als auch im Fernsehen.Für den Direktor des Leipziger Dokumentarfilmfestivals Christoph Terhechte ist "mehr als ein Film über den Krieg. "Es ist ein Dokument der Menschlichkeit und der Sehnsucht nach Frieden." Dass die Dokumentation, für die ein Trailer bereits auf Youtube zu sehen ist, als Eröffnungsfilm auf der DOK-Leipzig gezeigt wird, sei für das Autor und Redaktion eine Auszeichnung, so ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.Ginzel ist Autor und arbeitete vielfach in Kriegs- und Krisengebieten. In der Ukraine deckte er die Ermordung ukrainischer Zivilisten auf und die Entführung von Kindern aus russisch besetzten Gebieten. Für seine Arbeit wurde Ginzel ausgezeichnet, zuletzt mit dem Deutschen Fernsehpreis Quelle: ZDF