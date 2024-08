Das ändert sich im September: Steuern, Organspende, Warntag

Die Organspende-Erklärung soll künftig per App eingereicht werden können. Beim bundesweiten Warntag heulen die Sirenen und Empfängerinnen und Empfänger von Corona-Hilfen müssen ihre Schlussabrechnung einreichen. Ein Überblick, was sich im September ändert:

Krankenkassen: Organspende-Erklärung per App

Bundesweiter Warntag

Am 12. September findet in Deutschland erneut ein bundesweiter Warntag statt. Über Sirenen, Lautsprecherwagen, den Rundfunk oder das eigene Smartphone soll die Bevölkerung im Ernstfall auf eine Gefahr aufmerksam gemacht werden.

Nachweise für Heizungsförderung

Steuererklärung: Letzte Chance für einige

Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung am 2. September rückt näher. Der Service zeigt, welche Hilfsmittel insbesondere "last minute" den Zeitdruck etwas mildern.

Reservierungspflicht bei der Bahn

Wahlen in drei Bundesländern

In Deutschland werden am 1. September die Landtage in Sachsen und Thüringen neu gewählt. Am 22. September wird in Brandenburg gewählt.