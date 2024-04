Biosprit, Pflegelohn, KI-Warnung: Das ändert sich im Mai

An einer Hamburger Tankstelle wurde bereits eine Zapfsäule für HVO100 Diesel eröffnet - eine der Neuerungen im Mai.

Der Monat Mai hält einiges an Änderungen bereit. Vieles betrifft die Mobilität in Deutschland. Ein Überblick:

Biodiesel aus 100 Prozent Abfall erlaubt

Neuwagenkauf: Mehr Infos über Verbrauch und Emissionen

Wer einen Neuwagen kauft, bekommt vom 1. Mai an mehr Informationen beim Händler. Vorgeschrieben sind spezifische Verbrauchs- und Emissionsangaben. Die möglichen CO2-Kosten für die Mobilität über zehn Jahre müssen ebenfalls ausgewiesen werden.

Höhere Steuer für Flugtickets

Umstellung von DB Streckenagent auf DB Navigator

Die Smartphone-App DB Streckenagent der Deutschen Bahn wird am 2. Mai eingestellt. Mit dem Angebot konnten sich Fahrgäste beispielsweise über aktuelle Störungen alarmieren lassen. Künftig soll es diese Funktion in der App DB Navigator geben.

Verkehrssünder in der Schweiz müssen in Deutschland zahlen

Deutsche Falschparker oder Raser, die in der Schweiz ein Knöllchen bekommen, werden vom 1. Mai an durch die Bundesrepublik zur Kasse gebeten.

Mehr Geld für Pflegekräfte

Beschäftigte in der Altenpflege bekommen ab dem 1. Mai mehr Geld. Der Mindestlohn pro Stunde steigt:

Klinik-Atlas soll an den Start gehen

Voraussichtlich am 16. Mai soll der staatliche Klinik-Atlas zu Leistungsangeboten und Behandlungsqualität der Kliniken an den Start gehen. Patientinnen und Patienten sollen dann online vor einer geplanten Operation zum Beispiel nachschauen können, in welchem Krankenhaus der Eingriff wie häufig vorgenommen wurde.