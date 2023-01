Asbrock: Wenn Debatten zum Thema Kriminalität oder zu den Ausschreitungen an Silvester immer wieder auf Herkunft und Migration heruntergebrochen werden, verschiebt das den Diskurs in Debatten auf die Behauptung, das Problem könnte eventuell an der Herkunft liegen. Wir erleben das ja in gesellschaftlichen Debatten. Es wird immer normaler, dass Aussagen sich in eine politisch rechte Richtung bewegen. Das sind nicht unbedingt Mehrheitsmeinungen, aber dadurch, dass Menschen, die auch eine gewisse Reichweite haben, so was sagen und in sozialen Netzwerken mit vielen Followern teilen, wird das als Teil der Debatte wahrgenommen.