Drei Raumfahrer an Bord : "Sojus"-Rakete erfolgreich an ISS angedockt

25.03.2024 | 21:58 |

Beim ersten Startversuch gab es Probleme, am Samstag glückte dann der Start der "Sojus"-Rakete mit drei Raumfahrern an Bord. Nun hat die Kapsel erfolgreich an der ISS angedockt.