St. Patrick's Day: Warum der Feiertag grün gefeiert wird

Was wird am St. Patrick's Day gefeiert?

Beim St. Patrick's Day ziehen sich die Feiernden grün an - wie hier in Chicago. Quelle: AP

Vor allem in Irland, aber auch in den USA wird der St. Patrick's Day jedes Jahr mit Musik und Paraden gefeiert. ZDFheute erklärt, warum am 17. März so viele Menschen auf der Welt zusammen feiern.

Am 17. März erinnern viele Menschen an den "Apostel Irlands", den an diesem Tag Ende des 5. Jahrhunderts gestorbenen Bischof Patrick.

Wer war St. Patrick?

St. Patrick ist eine historische Person: Der um 385/390 in Britannien geborene Missionar brachte den christlichen Glauben nach Irland. Er gründete Klöster, Schulen und Kirchen und begründete damit die katholische Kirchentradition auf der grünen Insel.

Der heilige Patrick Am 17. März begeht die katholische Kirche den Festtag des heiligen Patrick, des Nationalheiligen Irlands. Er gilt als Patron der Bergleute, Schmiede, Fassmacher, Friseure und des Viehs. Von Piraten entführt - Warum St. Patrick nach Irland ging Patrick kam als Sohn eines Unteroffiziers und Diakons im Westen Englands zur Welt. Noch als Junge wurde er von irischen Piraten entführt und nach Irland verschleppt, wo er sechs Jahre lang als Sklave arbeiten musste, bevor ihm die Flucht nach Hause gelang.



Durch mystische Erfahrungen und Träume beeinflusst, fasste er den Plan, als Missionar ins damals noch nicht christianisierte Irland zurückzukehren. Bischof von Irland Zunächst ging er aber auf das europäische Festland und lebte einige Jahre als Mönch auf den Lerins-Inseln in der Nähe von Nizza sowie in Auxerre.



Gegen den Widerstand seiner Vorgesetzten machte er sich um 432 dennoch auf den Weg und wurde schließlich zum Nachfolger des ersten Bischofs der Iren, Palladius, berufen. Seine Missionsgebiete lagen vor allem im Norden und Westen der Insel. Um 444 richtete er in Armagh seinen Bischofssitz ein. Widerstand gegen St. Patrick Durch sein Engagement wurde Irland schon bald christianisiert. Allerdings gab es auch zahlreiche Widerstände. So trachteten ihm keltische Druiden nach dem Leben.



Auch gegen innerkirchliche Kritiker musste er sich durchsetzen. Für sie schrieb er am Ende seines Lebens die "Confessio" ("Bekenntnis"), einen Tätigkeitsbericht, in dem er sich auf den Taufbefehl Christi berief.

Warum verbindet man St. Patrick mit Kleeblättern?

Nach der Legende hielt er einst eine Predigt auf einem Feld. Noch nicht Bekehrte bedrängten ihn, die Dreifaltigkeit zu erklären. Als Patrick darüber grübelte, wie er die Dreieinigkeit von Gottvater, Sohn und Heiligem Geist veranschaulichen sollte, blickte er auf den Boden und sah ein Kleeblatt.

Er pflückte es und hielt es hoch. "Hier haben wir drei Blätter an einem Stängel", soll er gesagt haben. Heute ist das Kleeblatt zu einem Symbol für den irischen Nationalstolz geworden.

Wie ist der St. Patrick's Day entstanden?

Im 18. und 19. Jahrhundert begannen Millionen von irischen Einwanderern in den USA, am 17. März an ihre Heimat zu erinnern. Im Laufe der Jahrzehnte schlossen sich dem Brauch viele Nicht-Iren an. Die erste St.-Patricks-Parade soll 1762 in New York stattgefunden haben. Inzwischen gibt es am St. Patrick's Day in vielen Ländern Umzüge.

Warum der 17. März?

Der 17. März soll der Todestag von St. Patrick gewesen sein. Er soll 385 im damaligen römischen Britannien geboren und im Jahr 461 in Saul in der Grafschaft Down gestorben sein. Er wurde wohl auf dem Gelände der Down Cathedral in Downpatrick begraben.

Wie wird der St. Patrick's Day gefeiert?

Iren, Menschen mit irischen Wurzeln, aber auch eine zunehmende Schar von Anhängern des Brauchs feiern den Nationalheiligen mit Paraden, Volkstanz, traditioneller Musik, Guinness und grünem Bier auf der ganzen Welt - vor allem in den USA.

Zum Nationalfeiertag der Iren sind Lokale meist in den Nationalfarben grün-weiß- orange und mit Kleeblättern geschmückt. Das Kleeblatt ziert an diesem Tag auch viele Hüte und Jacken.