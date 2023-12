Starkregen: Dutzende Tote nach Erdrutsch in Tansania

In Tansanias Nachbarland Kenia stieg die Zahl der Todesopfer nach einer Flut vergangene Woche auf mindestens 120. Auch dort verursacht Starkregen seit Wochen Überschwemmungen. 29.11.2023 | 0:22 min

Regenfälle am Wochenende

Die heftigen Regenfälle hatten am Samstagabend eingesetzt und am Sonntagmorgen Schlammlawinen am Mount Hanang ausgelöst, sagte Sendiga. Besonders betroffen sei die am Fuße des Bergs liegende Stadt Katesh.