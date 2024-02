Brennender Lkw auf A71: Fahrer verhindert Brand-Katastrophe

In Thüringen ist ein Fahrer mit seinem brennenden Lkw kilometerweit durch einen Autobahntunnel gefahren. Der 41-Jährige blieb unverletzt, wie die Autobahnpolizeiinspektion in Schleifreisen am Freitag berichtete.

Fahrzeugbrand sorgt für stundenlange Sperrung

In der Nacht zum Freitag bemerkte der 41-Jährige bei der Fahrt durch den Tunnel am Rennsteig auf der A71, dass ein Reifen am Anhänger Feuer gefangen hatte. Er stoppte den Lkw und versuchte, den brennenden Reifen zu löschen. Als dies misslang, drückte der Fahrer einen Notrufknopf in einer Pannenbucht und fuhr weiter.