Mitmachaktionen: Was es bringt, wenn Sie Vögel und Co zählen

Citizen Science - also Bürgerwissenschaft - nennen Fachleute es, wenn Laien Daten für die Forschung sammeln. Oft geht das nahezu im Vorbeigehen: Foto vom Tier und Standort per App übermitteln, fertig. Und fast für jede Vorliebe ist etwas dabei: Man kann unter anderem verschiedene Vögel, Igel, Maulwürfe, Eichhörnchen, Insekten und sogar Spinnen melden.



Und: Citizen Science hat einen noch viel größeren Wert als nur viele Daten zu erfassen, da sind sich Fachleute einig: Die Projekte können die Menschen auf die Natur um sich herum aufmerksam machen und für deren Schutz begeistern. "Nur was man kennt, will man auch schützen", sagt Angelika Nelson vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Bayern.