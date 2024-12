Das vermutlich nicht allen Menschen bekannte Sumpf-Blutauge ist dafür ein gutes Beispiel. Für 2025 ist es die Blume des Jahres, gekürt von der Loki-Schmidt-Stiftung. Die Pflanze liebt feucht-nasse Umgebungen wie Moore oder die Ufer von Seen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war sie in Deutschland weit verbreitet.

Sumpf-Blutauge auf der Roten Liste

Inzwischen steht sie in allen Bundesländern auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Die Stiftung will mit ihrer Wahl zur Blume des Jahres ein Zeichen für den Schutz der Lebensräume dieser Pflanzen setzen.

Trockene Moorflächen setzen Unmengen an CO2 frei. Für sieben Prozent aller Treibhausgasemissionen in Deutschland sind sie verantwortlich.

Nähe von Menschen sorgt für Stress bei Schneehasen

Es geht um den Schutz von Lebensräumen

Hoffnung auf positive Effekte

"Nur was man kennt, kann man auch schützen", sagt Silvia Teich. Beispiel ist der Kiebitz, noch amtierender Vogel des Jahres. Viele Schutzmaßnahmen wurden gestartet und in Gesprächen etwa Landwirte für den Vogel sensibilisiert. "Das wird sich hoffentlich in der Zukunft positiv auf den schwindenden Bestand auswirken", so Teich.