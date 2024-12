Welt-Biodiversitätsbericht: Hoher Schaden durch Umweltkrisen

Der Welt-Biodiversitätsrat präsentiert 70 Lösungen für Naturschutz und Wirtschaft. Quelle: picture alliance/WILDLIFE

Bis zu 25 Billionen US-Dollar - so teuer seien die negativen Auswirkungen von fossilen Brennstoffen, extensiver Landwirtschaft und Fischerei auf Biodiversität , Klima, Wasser und Gesundheit, schätzt der neue Bericht des Welt-Biodiversitätsrats . Es ist das weltweit bedeutendste Expertengremium zum Thema, vergleichbar mit dem Weltklimarat IPCC.

Die Wissenschaftler stellten am Dienstag und Mittwoch im namibischen Windhuk zwei neue Berichte zur Biodiversität vor. Zuvor wurden diese von den 147 Mitgliedsstaaten in der elften Sitzung des Rats verabschiedet. Hunderte Experten haben mehr als drei Jahre an den Studien gearbeitet.

Hohe Kosten durch verschleppte Entscheidungen

Die Veröffentlichung fällt in schwierige Zeiten für den globalen Naturschutz. Rund eine Millionen Arten weltweit sind vom Aussterben bedroht. Die vergangene Biodiversitätskonferenz in Kolumbien musste ohne Entscheidung in den wichtigsten Punkten nach einem Verhandlungsmarathon abgebrochen werden. Laut IPBES sind funktionierende Ökosysteme auch die Basis einer funktionierenden Wirtschaft, rund 15 Prozent des weltweiten BIP ist direkt abhängig von der Natur.

Aktuell ist unser Wirtschaftssystem nicht zweckdienlich. „ Pamela MacElwee, Co-Vorsitzende des IPBES-Nexus-Berichts

Es ist das größte Massensterben seit 65 Millionen Jahren: Täglich verschwinden auf der Erde rund 150 Arten. 09.11.2024 | 29:48 min

Die derzeitigen Entscheidungsstrukturen würden kurzfristige finanzielle Gewinne in den Vordergrund stellen und es versäumen, die Akteure zur Verantwortung zu ziehen, so Berichtsautorin MacElwee. Das habe hohe langfristige Kosten, die die Allgemeinheit trage.

Untersucht wurde zum einen, wie sich die Krisen von Biodiversität, Klima, Gesundheit sowie Wasser- und Nahrungsknappheit gegenseitig verstärken und wie teuer die Auswirkungen dieser Krisen sind. Zum anderen bewerteten die Forschenden Lösungen, die mehrere Krisen gleichzeitig eindämmen könnten. Der Bericht zum sogenannten transformativen Wandel stellte dann fünf Strategien zur Umsetzung von mehr Naturschutz vor.

Was ist der Weltbiodiversitätsrat? Der Biodiversitätsrat IPBES wurde 2012 gegründet. Wie der Weltklimarat IPCC veröffentlicht er große Übersichtsberichte, in denen der aktuelle Stand der Wissenschaft zum Thema erfasst wird. Auch der IPBES ist ein zwischenstaatlicher Rat. Die 147 Mitgliedsländer müssen die Berichte vor ihrer Veröffentlichung offiziell verabschieden. Die IPBES-Berichte sind auch Grundlage für die UN-Biodiversitätskonferenzen, die alle zwei Jahre stattfinden.

Forscher mahnen zu raschen Maßnahmen

Wenn Staaten und Unternehmen Maßnahmen gegen die Krisen verschleppen, werde es in den Jahren danach zudem immer teurer, die Ziele zur Eindämmung noch zu erreichen, so die Berichte. Für die Biodiversitätskrise würden sich die Kosten der Lösungen in zehn Jahren verdoppeln. Es werde etwa schwieriger, aussterbende Arten noch zu retten oder abgewirtschaftete Ökosysteme wiederherzustellen.

Mit Klimaschutzmaßnahmen zu warten, macht diese laut IPBES sogar pro Jahr um 500 Billionen US-Dollar teurer. Zudem mahnen die Forscher, dass ein Wandel dringend notwendig ist, bevor Ökosysteme komplett kollabieren oder durch die Erderwärmung sogenannte Kipppunkte erreicht werden, die den Klimawandel noch viel stärker und unkontrollierbarer beschleunigen.

In der Mekong-Region wurden viele neue Tier- und Pflanzenarten gefunden. Viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. Der WWF fordert, die seltenen Lebewesen zu schützen. 16.12.2024 | 2:30 min

70 Lösungsvorschläge

70 Lösungsvorschläge werden danach bewertet, wie sinnvoll sie für die Bekämpfung der Krisen sind. Effektiv gegen mehrere Krisen sei zum Beispiel:

die Speicherung von Kohlenstoff in gesunden Böden

ein integrierter Schutz von Küsten und Meereslandschaften

eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung von lokalen Gemeinden

der Wiederaufbau und Schutz von Mangrovenwäldern

der Erhalt von besonders diversen Ökosystemen

Es gibt keine Einheitslösung für alle, die gute Nachricht ist, dass wir eine Reihe von Möglichkeiten haben, aus denen die Menschen wählen können. „ Pamela MacElwee, Co-Vorsitzende des IPBES-Nexus-Berichts

Die Erderwärmung wirkt sich auch auf Tiere und Pflanzen aus. Können sie sich nicht anpassen, werden sie weniger oder verschwinden ganz. 09.03.2023 | 0:53 min

Initiativen weltweit setzen Lösungen bereits um

Die Autoren des Berichts zum transformativen Wandel analysierten unter anderem Hunderte Fallstudien von Initiativen, die bereits Lösungen umsetzen. Sie empfehlen auf der Basis der weltweiten Forschung fünf Strategien für einen globalen Wandel.

Fünf Strategien zur Umsetzung Fokus auf dem Erhalt von Orten mit hoher Biodiversität und gleichzeitig hohem kulturellen Wert Standards für den Schutz von Biodiversität in besonders naturschädlichen Sektoren, etwa in der intensiven Landwirtschaft Wandel im Wirtschaftssystem, zum Beispiel der Abbau von umweltschädlichen Subventionen Eine Umweltpolitik, die alle Akteure mit einbindet und Entscheidungsträger zur Verantwortung zieht Mehr Bildung zur Biodiversität und Einbeziehung von indigenem Wissen

Sofortiges Handeln könne auch neue Geschäftsfelder durch nachhaltigere Wirtschaftsansätze erschließen, so der Bericht. Bis 2030 könnten so weltweit mehr als zehn Billionen Dollar an Geschäftsmöglichkeiten umgesetzt und 395 Millionen Arbeitsplätze erhalten oder neu geschaffen werden. IPBES beruft sich auf eine Studie des Weltwirtschaftsforums

Nachrichten | Wissen : Wie der Klimawandel die Erde verändert Die Temperaturen steigen weltweit, im Norden deutlich stärker als im Süden. Erfahren Sie am interaktiven Globus, wie die Erderwärmung die Kontinente trifft.

Der Wandel - eine Menschheitsaufgabe

"So komplex und schwierig es auch ist, diese Ursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt zu bekämpfen, so ist es doch möglich", sagt Lucas Garibaldi, Co-Vorsitzender des IPBES-Berichts zu transformativem Wandel. Historisch haben sich Gesellschaften bereits auf massive Art und Weise verändert, wie etwa in der Industrielle Revolution. Diese Ära habe allerdings zu hohen Schäden für Mensch und Natur geführt. Nun sei es Zeit für einen neuen Wandel.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewertet die Berichte als wichtige Grundlage politischer Entscheidungsfindung. Ein wirklicher transformativer Wandel sei eine Menschheitsaufgabe, sagt Matthias Glaubrecht, Experte für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg:

Der Bericht hat versucht, das nüchtern zusammenzufassen. „ Matthias Glaubrecht, Professor für Biodiversität der Tiere