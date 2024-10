Biodiversität und Artensterben in Deutschland

Es ist das erste Mal, dass in Deutschland rund 150 Forschende systematisch die Artenvielfalt erfassen, finanziert vom Forschungsministerium. Das Ziel: nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu zeigen, was getan werden kann.

Die sogenannten Treiber des Massenaussterbens können einander auch verstärken. Bienen und andere Bestäuber zum Beispiel werden durch Pestizide intensiver geschwächt, wenn sie in Monokulturen statt in vielfältigen Blütenlandschaften leben.

Besonders gefährdet: Äcker, Moore und Gewässer

Besonders schlecht steht es in Deutschland um das offene Grünland, ehemals artenreiche Äcker und Moore. In 40 Jahren sind hier allein die Populationen von Vögeln um mehr als die Hälfte zurückgegangen. 30.000 Tonnen Pflanzenschutzmittel landen laut Bericht jährlich auf den Böden in Deutschland und schädigen dort Bodenlebewesen, Bestäuber und andere Nützlinge.

Darüber hinaus sind nur zehn Prozent der Flüsse, Seen und Küstengewässer in Deutschland in einem guten ökologischen Zustand. Flussbegradigungen, Uferbefestigung und die Entfernung von Ufergehölzen haben die Ökosysteme an Binnengewässern belastet. Darüber hinaus sind die Meeres- und Küstengebiete der Ost- und Nordsee stark gefährdet. Manche Lebensräume sind hier bereits vollständig vernichtet, etwa Seegraswiesen auf ebenem Sandgrund sowie Bänke der Europäischen Auster.