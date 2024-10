US-Behörde: E.coli-Erkrankung durch Zwiebeln bei McDonald's

Geschnittene Zwiebeln in McDonald's-Produkten sind nach Behördenangaben die Quelle eines Ausbruchs von Lebensmittelinfektionen in den USA mit 90 Erkrankten gewesen. "Frische, geschnittene Zwiebeln" auf dem Quarter-Pounder-Burger und weiteren McDonald's-Produkten seien "die wahrscheinliche Quelle für diesen Ausbruch" von E.coli-Erkrankungen, erklärte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch. Die Zwiebeln waren aus den Restaurants der Fastfood-Kette genommen worden, die betroffene Firma Taylor Farms hatte sie überdies freiwillig zurückgerufen.