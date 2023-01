Nach Veröffentlichung des Videos protestierten Dutzende Menschen gegen Polizeigewalt. In einem Park in der Nähe des Weißen Hauses in der Hauptstadt Washington sowie in anderen Städten versammelten sich Demonstranten, um an den schwarzen Familienvater zu erinnern. "Sagt seinen Namen! Tyre Nichols!", skandierten Demonstranten in Memphis, der Hauptstadt des US-Staats Tennessee.