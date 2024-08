Waldbrand in Türkei: Flammenmeer erreicht Küstenstadt Izmir

In Griechenland haben sich die Waldbrände bei Athen abgeschwächt. Die Behörden bleiben dennoch in höchster Alarmbereitschaft, da starke Winde und hohe Temperaturen erwartet werden.

Löschhubschrauber und mehr als 1.000 Einsatzkräfte

Das Feuer war am Donnerstag im Bezirk Karsiyaka, nahe Izmir ausgebrochen. Aufgrund von Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundekilometern sei der Einsatz von Löschhubschraubern zeitweise unmöglich, so Elban weiter.

Dichte Rauchschwaden über Küstenstadt Izmir

Die drittgrößte Stadt der Türkei war nach Angaben eines dpa-Korrespondenten am Freitag in dichte Rauchschwaden gehüllt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

In der an Izmir angrenzenden Provinz Manisa loderte in Gordes, einem waldreichen Gebiet, den dritten Tag in Folge ein Feuer. Fast 80 Häuser wurden evakuiert, die meisten Gebäude im Dorf Karayakup wurden durch die Flammen beschädigt, wie die Nachrichtenagentur Demirören berichtete. Im nahe gelegenen Bolu bekämpften Feuerwehrleute ebenfalls einen Brand.