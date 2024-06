100-jähriger US-Veteran will nach D-Day-Gedenkfeier heiraten

Der 100 Jahre alte US-Veteran Harold Terens, der vor 80 Jahren an der Landung der Alliierten beteiligt war, will kurz nach den Gedenkfeiern in der Normandie seine 96 Jahre alte Verlobte heiraten. Der für sein Alter beeindruckend vitale Senior sagte vor seiner Abreise in Florida der Nachrichtenagentur AFP:

Hochzeit in der Nähe der Landungsstrände

Die Hochzeit soll am Samstag im Örtchen Carentan-les-Marais gefeiert werden, nahe der Landungsstrände, an denen am 6. Juni 1944 Zehntausende amerikanische, britische und kanadische Soldaten landeten und dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland den Weg bereiteten.

Terens als Funktechniker im Einsatz

Terens war am D-Day in Großbritannien im Einsatz, wo er als Funktechniker für die Kommunikation mit Kampfpiloten zuständig war. Seine Einheit verlor während der Landung der Alliierten die Hälfte ihrer etwa 60 Kampfflugzeuge.

"Wir haben so viele Flugzeuge und Piloten verloren", erinnert er sich. "Wir haben uns mit den Piloten angefreundet, und dann wurden sie getötet. Das waren alles so junge Burschen."

Am Transport deutscher Kriegsgefangener beteiligt

Kurz nach der Landung der Alliierten wurde Terens in die Normandie versetzt, wo er am Transport deutscher Kriegsgefangener beteiligt war. Später nahm er an einer Geheimmission teil, die ihn in die Ukraine führte. Dort sollten britische Kampfflieger Tankstopps einlegen, um dann in Rumänien von Deutschen kontrollierte Ölfelder zu bombardieren.

Bei der Hochzeitsfeier in der Normandie will Terens' Enkelin "I will always love you" singen, und seine Urenkelin wird Blütenblätter streuen. Anschließend wird es wohl in die Flitterwochen gehen - das Ziel haben die beiden noch nicht verraten.