Normandie: Weltkriegsveteran gibt Geliebter das Jawort

Es ist nie zu spät: Der 100 Jahre alte US-Weltkriegsveteran Harold Terens hat seine 96 Jahre alte Verlobte Jeanne Swerlin geheiratet. Die Hochzeit fand in der Normandie statt.

Hochzeit in der Normandie

Zur feierlichen Hochzeit gehört auch ein Kuss: US-Kriegsveteran Harold Terens, 100, und Jeanne Swerlin, 96 besiegeln ihre Eheschließung in der Normandie 80 Jahre nach dem D-Day. Quelle: Loic Venance/AFP

Kurz nach dem 80. Jahrestag des D-Day in der Normandie haben der Weltkriegsveteran Harold Terens und seine Geliebte Jeanne Swerlin vor geschichtsträchtiger Kulisse am Samstag den Bund fürs Leben geschlossen.

Draußen spielten die Dudelsackspieler der Orlando Firefigthers Pipes and Drums auf, drinnen sollte später das "Ave Maria" erklingen.

Weltkriegsveteran: "Der beste Tag meines Lebens"

Terens erschien im hellblauen Anzug, Swerlin hatte ein dazu passendes rosa Kleid gewählt. Etwa 30 Angehörige und Freunde und zahlreiche Medienvertreter aus dem In- und Ausland begleiteten die beiden in das Rathaus von Carentan in der Normandie. Sie fühle sich wieder richtig jung, ließ Jeanne verlauten, während ein sichtlich stolzer Harold neben ihr in die Kameras strahlte.

Auf dem Weg zur Trauung durch Bürgermeister Jean-Pierre Lhonneur sagte die Braut: "Liebe, das ist nicht nur etwas für junge Menschen, wissen Sie? "

Wir kriegen Schmetterlinge im Bauch. Und wir kriegen auch ein bisschen Action. Jeanne Swerlin, Braut

Terens sagte, es sei "der beste Tag meines Lebens".

Schmetterlinge im Bauch: Jeanne Swerlin, 96, und der US-Kriegsveteran Harold Terens, 100. 80 Jahre nach der Landung in der Normandie haben sie in Carentan-les-Marais geheiratet. Quelle: Loic Venance/AFP

Trauung in Carentan in der Normandie

Der Trauungsort war ein wichtiges erstes Ziel der Alliierten Truppen am 6. Juni 1944, dem sogenannten D-Day, um das damals heftige Kämpfe tobten.

Die Landung der Alliierten half dabei, Europa von der Tyrannei der Nazis unter Adolf Hitler zu befreien. Wie andere Städte und Dörfer an der Küste der Normandie ist Carentan ein Ort des Erinnerns an die Taten und Opfer der jungen Frauen und Männer, die an diesem Tag Geschichte schrieben.

Terens' Sohn: "Ein perfektes Paar"

In den Trausaal des Rathauses zog das Brautpaar zu den Klängen von Josephine Bakers "J'ai deux amours / mon pays et Paris" ("Ich habe zwei Lieben / mein Land und Paris") ein.

Swerlins Tochter Wendy Taubman erklärte hinterher, Terens habe unter anderem aus Sorge, dass sie ihn sonst verlassen könnte, den Bund fürs Leben eingehen wollen. Swerlin habe dann stets geantwortet: "Aber wo soll ich denn hin mit meinen 96 Jahren?" Die beiden seien ein perfektes Paar, so Terens' Sohn William.

Wer ist als nächstes an der Reihe? Jeanne Swerlin wirft ihren Brautstrauß. Quelle: Loic Venance/AFP

Politische Botschaft zum Champagner

Nach dem Jawort tauschte das Paar die Trauungsringe aus. Mit Champagnerflöten in den Händen winkte es den zahlreichen Gästen durch ein offenes Fenster zu - und trank auf Gesundheit, Frieden, die Bewahrung der Demokratie und das Ende der Kriege im Gazastreifen und der Ukraine

"Einen Veteranen zu verheiraten ist schon etwas Außergewöhnliches", gab Bürgermeister Lhonneur zu Protokoll.

Prost: Jeanne Swerlin, 96, und Harold Terens, 100, stoßen mit Champagner auf ihre Hochzeit in der Normandie an. Quelle: Loic Venance/AFP

Staatsbankett im Elysée erwartet das Brautpaar

Blieb noch eine entscheidende Frage: Wohin geht es in die Flitterwochen? Nach Paris, so Terens. Man werde das berühmte Variete Moulin Rouge und eine alte Ex-Freundin besuchen: die Mona Lisa. Die Wahl des Reiseziels hatte vielleicht auch einen ganz praktischen Grund:

Das Paar war zum Staatsbankett im Élysée-Palast mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden eingeladen.