Durch den Klimawandel rücken extreme Wetterereignisse wie Starkregen und Überflutungen stärker in den Fokus, Lösungen für den Schutz von Lebensraum werden gesucht. Eine davon: Schwammstädte. In einer Schwammstadt werden Flächen geschaffen, die in der Lage sind, große Mengen an Wasser aufzunehmen und zeitverzögert wieder abzugeben. Einzelne Vorzeigeprojekte gibt es in deutschen Städten, zum Beispiel Hamburg oder Berlin.



Im Ausland ist Kopenhagen eine Vorreiter-Stadt: Die gesamte Innenstadt ist nach dem Schwammstadtprinzip neu kartografiert, man errechnete ein Oberflächenabflussmodell. Daraus wird deutlich, wohin wie viel Wasser fließt, sobald es Starkregen gibt. Auf dieser Grundlage wurden Straßen, Plätze und viele Gebäude neu bewertet.



Bestimmte Straßen werden im Neigungswinkel verändert, damit sie Wasser gezielt ableiten können (Stormwater Roads). Andere Straßen werden tiefer gelegt, damit sie als Rückhalteraum dienen (Detention Roads). Und es gibt "Green Roads" - begrünte Straßenzüge, in denen Wasser in Pflanzenbeeten, Baumrigolen und Mulden neben der Straße versickern kann. Vor allem Plätze und Parks werden verändert oder neu geplant, damit sie als Rückhaltebecken möglichst viel Wasser halten, das dort versickern und verdunsten kann. Neue Bauvorhaben in der Stadt werden nach diesem Prinzip ausgerichtet. Das Ziel: Besserer Schutz vor extremen Wetterereignissen.



Bildquelle: Steffen Trumpf/dpa