Hohe Temperaturen: Warmes Wetter auch in den nächsten Tagen

Sommertage mitten im Frühling: Für Anfang April ungewöhnlich hohe Temperaturen erreichten am Wochenende Deutschland. Südlich von Freiburg wurden mittags schon 27 Grad gemessen; laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könnten regionale Rekord-Temperaturen von bis zu 30 Grad erreicht werden.

Sonnige Tage lassen Natur aufblühen

Vielerorts sah es am Samstag schon nach einem ganz normalen Sommertag aus: Hartgesottene sprangen in die noch kühlen Seen, Menschen waren mit ihren (Motor-)Rädern unterwegs oder wanderten. Tretboote schipperten über Seen, an der Küste ließen Menschen Drachen steigen. Eisdielen verkauften Kugel um Kugel.

Dagegen saisonal blieb es etwa in Bonn: Dort stehen die Kirschen in voller Blüte , was viele Menschen zum Fotografieren in die Alleen lockte. In der Eifel konnten Wanderer die Blüte der wilden Narzissen bestaunen. Das gibt es eben nur im Frühjahr.

Wetterrekorde: Hohe April-Temperaturen auch 2011 und 2012

Genauso wie übrigens so ein kurzes Hallo des Hochsommers im April nichts Einzigartiges ist: Der Wärmerekord für die erste Monatsdekade vom 1. bis 10. April liegt laut DWD bei 27,7 Grad, gemessen am 7. April 2011 in Rheinfelden (Baden-Württemberg).

Der Temperaturrekord für diesen Monat wurde 2012 erst an einem 28. April erzielt: 32,9 Grad war es in Bad Mergentheim in Baden-Württemberg und im bayrischen Kitzingen.

Wolz: Klimawandel nicht allein Ursache für hohe Temperaturen

Auch in den kommenden Tagen bekommt Deutschland laut DWD "außergewöhnlich warme Luft" ab. 18 bis 29 Grad sind möglich. Im Süden könnten lokal sogar 31 Grad erreicht werden. Am Montag geht es in vielen Teilen so weiter: Maximal 24 bis 29 Grad werden erwartet; in der Nordwesthälfte 15 bis 23 Grad.

Verschiedene Faktoren spielen laut DWD für die aktuelle Wetterlage eine Rolle: Ein zu warmer Atlantik, gepaart mit einer Strömung aus Südwesten, die durch ein Orkantief westlich von Irland noch verstärkt werde.

Hinzu komme das erwartete sonnige Wetter. Die extremen Temperaturen seien somit nicht allein mit dem Klimawandel zu erklären, erläuterte der Leiter der Regionalen DWD-Beratung München, Guido-Peter Wolz.

