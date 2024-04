Wochenendwetter: Sommer und Sonnenschein erwartet

Felix Dietzsch, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach fasst das so zusammen:

Nach dem Winter folgt direkt der Sommer. So fühlt es sich zumindest an.

Bevor der Sommer jedoch Einzug hält, zeigt sich das Wetter zunächst von seiner grauen Seite: Am Donnerstag erwartet der DWD zahlreiche kräftige Schauer und vor allem Gewitter. "Und diese Gewitter haben es für die Jahreszeit schon etwas in sich", so Dietzsch.

Warme Luftmassen aus Nordafrika

Terli erklärt das so: "Die kommende Wetterlage ist stark davon geprägt, wie der Jetstream derzeit verläuft. Das Starkwindband in knapp neun Kilometer Höhe ist beinahe stationär über dem Atlantik und so müssen die Tiefs in den Süden ausweichen." Dadurch würden sie sehr warme Luftmassen aus Nordafrika in den Norden treiben.