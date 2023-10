Zumindest in der Theorie hat der Wohnungstausch Potenziale: Bei einer Umfrage im Jahr 2020 im Auftrag des Immobilienentwicklers pantera AG gaben 53 Prozent der Befragten an, sie wären bereit, im Alter in eine kleinere Wohnung zu ziehen und zu groß gewordenen Wohnraum aufzugeben. Insgesamt, so die Erkenntnis, könnten bundesweit durch An-, Aus- oder Umbauten in frei werdenden Häusern "leicht mehr als zehn Millionen Quadratmeter neuer Wohnraum entstehen".