Weihnachtsessen: Frank Zander tischt auf für Bedürftige

Zum 30. Mal findet das Gänseessen für Obdachlose und Bedürftige in Berlin statt. Schlagerstar und Entertainer Frank Zander steckt hinter der Idee. Er und seine Familie organisieren das große Fest jedes Jahr. Der 82-Jährige beschreibt sein Engagement so: "Ich stand schon mein ganzes Leben auf der Seite der Schwächeren, bin in Berlin Neukölln aufgewachsen und weiß genau, was es bedeutet, mit wenig auskommen."

Letztes Jahr konnte er nicht teilnehmen, er war schwer erkrankt. Eine neu gegründete Stiftung mit seinem Namen unter dem Dach der Caritas soll in Zukunft seine Arbeit sichern. "Alle unseren sozialen Projekte sollen so sichtbar gemacht werden. Außerdem werde ich nicht ewig leben", so Frank Zander, "aber die Idee soll am Leben bleiben. Wir müssen was abgeben, das ist mein Credo."