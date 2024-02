Zugspitze: Berühmtem Gipfelkreuz fehlt ein Zacken

Wahrscheinlich hatte der heftige Sturm um Weihnachten herum an dem 2.962 Meter hohen Gipfel das Stück mit den Strahlen heruntergerissen. Am Tag vor dem Heiligen Abend hatte das Sturmtief "Zoltan" gewütet, an der Zugspitze wie auch in einigen anderen Skigebieten konnten Seilbahnen und Lifte nicht fahren.