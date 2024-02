Kontakte zum FSB: AfD-Mitarbeiter ist wohl russischer Agent

Der in der Ukraine geborene Wladimir Sergijenko, 52, arbeitet als Berater des AfD-Bundestagsabgeordneten Eugen Schmidt, hatte früher auch einen Hausausweis für den Bundestag. Doch das war offenbar nicht sein einziger Job: Wladimir Sergijenko stand wohl auch in engem Austausch mit dem russischen Geheimdienst FSB. Seine Mission: Deutsche Panzerlieferungen in die Ukraine womöglich stoppen oder verzögern. Das berichtet der "Spiegel" und das russische Investigativportal "The Insider"