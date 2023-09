Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland übte erneut scharfe Kritik an Aiwanger. "Was mich ehrlicherweise am meisten erschüttert, ist der Umgang Aiwangers mit diesen Vorwürfen, die nunmehr seit einer Woche im Raum stehen und von denen er selbst bereits vorab wusste", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster am Freitagabend im "heute journal".