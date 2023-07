AKW Saporischschja: Wie groß ist die Gefahr?

"Die Behörden in Saporischschja melden kein massenhaftes Verlassen der Menschen aus der Stadt heraus", berichtet Dara Hassanzadeh aus Dnipro. An den Bahnhöfen und Ausfallstraßen gab es kein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die Behörden hätten die Bürgeraber aufgefordert Lebensmittelvorräte für mehrere Tage anzulegen. "So gab es auch an einigen Supermärkten dann größere Einkäufe, die über das normale Maß hinausgehen", so Hassanzadeh. Die Menschen kennen die Gefahr, viele Menschen hätten Angst und Sorge aber auch die Hoffnung, dass kein Gau eintritt.