In New York seien angesichts der Anklageverlesung "sehr viel mehr Medienvertreterinnen und -vertreter als Demonstranten" gewesen. Entwarnung wollte Hano dennoch nicht geben: "Ich glaube nicht, dass man an diesem geringen Protest in New York ablesen kann, dass Donald Trump damit nicht in der Lage sein wird, mit diesem Verfahren seine Anhänger aufzuheizen."