Russen verlieren Interesse am Ukraine-Krieg

Der Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt und bei dem jeden Tag auch Russen sterben, ist nicht mehr das Hauptthema bei den Menschen in Russland.

Die Talkshow von Wladimir Solowjow gehört zu den lautesten und radikalsten Stimmen in der Propaganda-Maschinerie des Kreml. Regelmäßig kommt es in seiner Sendung zu Ausfällen von ihm oder seinen Gästen, die die Grenzen des Denkbaren sprengen. Da wird ein Atomschlag auf Großbritannien simuliert, die deutsche Außenministerin verhöhnt oder der Angriffskrieg gegen die Ukraine als gerechter Kampf gegen Neonazis gerechtfertigt.

Nur wenige Stunden nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel beschwert sich Solowjow in seiner Sendung, dass die Ereignisse in Israel den Geburtstag von Wladimir Putin überschattet hätten. Anschließend bewundert er zynisch die präzise Vorbereitung und die perfekte Ausführung des Angriffs.

Immer weniger Russen schauen Fernsehen

Solowjow mag ein besonders radikales Beispiel im russischen Fernsehen sein, aber man merkt dieser und anderen Sendungen dieser Tage an, dass der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, nicht mehr das Hauptthema ist. Radikale Sprachbilder , Heldengeschichten und scheinbare Erfolge der russischen Armee scheinen sich nach 600 Kriegstagen abgenutzt zu haben.

Putin habe sich nach anfänglicher Neutralität klar auf die Seite der Hamas gestellt, berichtet ZDF-Korrespondent Armin Coerper. 12.10.2023 | 4:43 min

Zu diesem Ergebnis kommt auch das staatliche Meinungsforschungsunternehmen WZIOM. Es hat festgestellt, dass das Interesse am Fernsehen immer weiter abnimmt. Im Jahr 2023 gaben demnach 31 Prozent der Befragten an, im Prinzip nicht mehr fernzusehen. Diese Zahl hat sich in fünf Jahren nahezu verdoppelt.